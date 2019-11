Oft überwürzt: Rotkohl im Test



Rotkohl selbst zu machen ist eine Herausforderung, zumindest was den Zeitaufwand angeht. Erst muss das Kraut gehobelt werden, dann kommt es in den Topf und muss eine ganze Weile dünsten. Da ist der Griff zum Fertigprodukt viel einfacher. Glas oder Beutel auf, Rotkohl in den Topf und fertig. Doch schmeckt dieses Kraut auch?

Der Test

Wir haben elf Rotkohlprodukte für die Probierrunde eingekauft. Fünf davon waren speziell als "Apfelrotkohl" deklariert. Den Kohl gab es im Glas, im Beutel und als Tiefkühlware. Vier Fertigkohlprodukte waren in Bio-Qualität. In der Testrunde saßen Harald Nuss vom Verein Slow Food, einer Organisation, die sich für qualitativ hochwertiges Essen einsetzt; Edgar Retzmann, er arbeitet als Koch, sowie Ilse Küster vom Netzwerk Haushalt. Alle drei sind überzeugte Rotkohlesser, machen ihr Kraut allerdings immer selbst.

Im Geschmack eher enttäuschend

Das Ergebnis war sehr gemischt. Es gab zwar ein Produkt mit der Note "gut", aber fünf Rotkohlrezepturen schmeckten den Testern nicht wirklich gut. Viermal reichte es nur zu einem "ausreichend". Eine Variante Tiefkühl-Apfelrotkohl (Iglo) war eine komplette Enttäuschung. Diesen fanden die Tester breiig in der Konsistenz, und er schmeckte statt nach Rotkohl viel zu sehr nach Nelke, so das Urteil in der Probierrunde. Das dementsprechende Gesamturteil: "mangelhaft". Das Würzen war ein Problem bei etlichen fertigen Rotkohlprodukten, sie wurden häufig als zu süß, zu sauer oder insgesamt überwürzt empfunden. Weitere Kritik der Tester, das Kraut war zu hart oder zu breiig.

Ein Highlight dabei

Sehr zur Freude der Tester gab es am Schluss der Probierrunde doch noch ein Fertigprodukt, das den Testern richtig gut geschmeckt hat. Das war der "Mildessa Rotkohl mit Apfelstücken" der Firma Hengstenberg; diesen fanden die Tester angenehm im Biss und ausgewogen gewürzt. Auf den zweiten Platz kam der Apfelrotkohl von Ja!, das ist die Billigmarke von Rewe; dieses Produkt schnitt mit "befriedigend" ab. Der Preis war bei diesem Test übrigens keine Garantie für Qualität, alle Discounterprodukte bekamen ein "befriedigend" und waren damit durchweg besser als die teureren Bio Produkte. Die schafften nur ein "ausreichend" in der Geschmackswertung.

Rotkohl ist gesund

100 Gramm roher Rotkohl enthalten gut die Hälfte des Tagesbedarfs an Vitamin C. Bei gekochtem Rotkohl bleibt allerdings nur noch rund ein Drittel dieses Vitamingehalts übrig. Außerdem stecken in Rotkohl viele Ballaststoffe, was gut für die Verdauung ist.