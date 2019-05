Unser Genuss-Experte Helmut Gote ist diesmal in einer Mission unterwegs. Er möchte das Image des Pfälzer Saumagens verbessern – und zwar durch bloße Aufklärung. Auch Moderatorin Elif Senel hat vor der Begegnung im Studio noch nie Saumagen gegessen, aber sie wird ihn probieren. Denn Saumagen, betont Helmut Gote, ist nicht das, was viele sich wohl darunter vorstellen, wenn sie das Wort hören. Was es wirklich ist, hören Sie bei uns. Und wonach es in der Pfalz sonst noch schmeckt, verraten wir natürlich auch.

Pfälzer Saumagen, das Original

Anschließend machen wir eine Tour von Weingut zu Weingut, denn auch im Bereich des Flüssigen ist die Pfalz eine Gegend mit Tradition und wohl verdientem Ruhm. Ob man Weißburgunder, Grauburgunder oder Spätburgunder bevorzugt, spielt keine Rolle – sie sind alle toll. Willkommen im köstlichen Südwesten!

Redaktion: Verena Cappell & Heiko Hillebrand