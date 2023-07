Pariser Baguette – kaufen oder selber backen?

Helmut Gote hat in Paris das "beste Baguette" gesucht.

Baguette ist das berühmteste und möglicherweise backtechnisch schwierigste Brot der Welt. Das behaupten Menschen, die sich gut damit auskennen. Dabei ist ein Baguette im Grunde nur Wasser, Hefe, Mehl und ... Zeit. Sagt unser Genussexperte Helmut Gote. Der auf der Suche nach dem besten Baguette der Welt nach Paris gefahren ist, um vor Ort unter anderem an einem Baguette-Kurs teilzunehmen.



In Paris war er unterwegs mit Hubert Bourgeois – einem Müller, der mit seiner Mühle außerhalb von Paris seit Jahren in der ersten Liga der Baguettemehl-Lieferanten spielt. Mit ihm ging`s durch traditionelle Bäckereien, die permanent frisches und wunderbar leckeres Baguette backen.

Bei Baguette kommt es auch auf die Poren an.

Welche Mehlmischung dafür nötig ist und alle weiteren Geheimnisse dieser Kunst vermittelt Herr Gote auch Moderatorin Carolin Courts, die natürlich auch einige Kostproben im Studio serviert bekommt. Der Preis für Baguette in Paris ist nach oben gedeckelt. Das heißt, das beste ist keineswegs das teuerste. Insofern muss man sich – wenn man nicht gerade professionell angeleitet wird wie Herr Gote in Paris – buchstäblich "durchbeißen".

Gute Baguettes gibt es auch in NRW.

In Deutschland gibt es auch Baguette, gebacken mit dem Mehl der Superlative, und zwar bei einem Bäcker im Kölner Stadtteil Lindental – oder im Hause Gote, denn unser Genussexperte hat sich tatsächlich getraut, das "schwierigste Brot der Welt" selbst zu backen.