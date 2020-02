Genuss mit Abstrichen: Orangensaft im Test

Nirgendwo auf der Welt wird so viel Gepresstes aus Obst getrunken wie bei uns. Orangensaft steht dabei auf der Beliebtheitsskala zusammen mit Apfelsaft an erster Stelle. Rund sieben Liter trinkt jeder von uns davon pro Kopf und Jahr. Doch kann es der industriell hergestellte Orangensaft mit der frischgepressten Variante aufnehmen?

Der Test

Wir haben sechs Direktsäfte und fünf Säfte aus Konzentrat probieren lassen. Eingekauft haben wir in Supermärkten und bei Discountern. In der Probierrunde saß Peter Stremer, Obstbauexperte der Landwirtschaftskammer. Außerdem mit dabei Silvestra Schmeck vom Verein Slow Food, eine Organisation, die sich für qualitätvolles Essen einsetzt. Sie trinkt gern mal ein gutes Glas Orangensaft, ebenso wie Ernährungsexperte Rüdiger Lobitz, er war der dritte Tester in der Runde.

Direktsaft und Saft aus Konzentrat

Bei Orangensäften aus Konzentrat werden die Früchte direkt vor Ort gepresst. Das Fruchtfleisch und die Aromastoffe werden vom Saft getrennt, danach wird das Ganze eingedickt, in dem man dem Saft das Wasser entzieht. Das spart Transportkosten bei der Reise in die Verkaufsländer. Dort wird das Konzentrat mit Wasser rückverdünnt und die ursprünglichen Aromastoffe kommen auch wieder dazu. Dabei können die Hersteller den Geschmack steuern. Weil bei uns etwas säuerliche Orangensäfte beliebter sind, werden die Säurenoten (top notes) im natürlichen Aromaspektrum beim Wiederhinzufügen betont, während man die süßeren Geschmacksnoten (off notes) teilweise herauslässt. Bei Direktsäften gibt es diese vielen Verarbeitungsschritte nicht. Sie werden direkt gepresst und abgefüllt, das macht sie oft etwas teurer. Alle Säfte sind übrigens pasteurisiert, werden also vor dem Abfüllen erhitzt, damit sie länger haltbar bleiben.

Direktsäfte überzeugen

Auf den obersten Plätzen unserer Testtabelle landeten drei Direktsäfte. Bester in dieser Kategorie war der Orangensaft Solevita von Lidl mit der Note gut. Knapp davor lag dann allerdings ein Konzentrat. Den Orangensaft der Markenfirma Hohes C, empfanden alle drei Tester als besonders angenehm und harmonisch im Aroma.

Viel Mittelmaß

Die meisten Säfte in unserer Kostprobe waren aber eher mittelmäßig. Fünfmal vergaben die Tester die Note befriedigend, vier Säfte bekamen nur ein ausreichend. Die Kritik: Etliche Säfte schmeckten zu flach, waren zu süß oder zu dünnflüssig. Auf dem letzten Platz landete das Orangensaftkonzentrat der Markenfirma Granini. Dieser Saft schmeckte nach Meinung der Tester nicht nur flach, sondern auch muffig.

Selbst pressen

Wer beim vollen Orangenaroma auf Nummer sicher gehen will, sollte seinen Saft selbst pressen. Dabei empfiehlt es sich, die Früchte vorher zu waschen und gut abzutrocknen. Orangen werden in der Regel von außen mit chemischen Mitteln gegen Schimmel behandelt, diese Stoffe können beim Pressen in den Saft gelangen. Bei Bio-Früchten sind die Schalen unbehandelt.