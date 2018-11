Gans oder gar nicht - Das große Gänsebraten

Rezepte rund um die Gans - von Helmut Gote

Zutaten jeweils für 4 Personen

Die Sauce zur Gans

Zutaten für etwa einen Liter Sauce:

1kg Gänseklein (Hals, Magen, Herz, Flügel)

100g Möhren

100g Knollensellerie

1 Stange Lauch

2 Lorbeerblätter

1 Esslöffel Tomatenmark

300ml trockener Rotwein

50ml Orangensaft

5 Wacholderbeeren

10 Pfefferkörner

1 Teelöffel Zucker

Salz, Speisestärke

Zubereitung:

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Das Gänseklein mit Wasser abwaschen und flach in eine Backofenform legen. In den Backofen stellen und das Gänseklein ordentlich durchbräunen lassen, zwischendurch auch mal wenden. Das dauert ungefähr eine Stunde.

In einem Topf das geputzte und grob geschnittene Gemüse im ausgelassen Fett des Gänsekleins ebenfalls ordentlich braun anbraten, mit dem Zucker bestreuen, noch etwas weiter braten. Tomatenmark einrühren, dann mit dem Rotwein ablöschen. Fünf Minuten offen kochen, dann das Gänseklein und alle anderen Zutaten in den Topf füllen, leicht salzen und mit Wasser aufgießen.

Zweieinhalb Stunden offen leicht köcheln. Hitze abschalten, 30 Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb abgießen, Brühe bis auf einen Liter Flüssigkeit einkochen.

Im Kühlschrank kalt werden lassen, Gänsefett abschöpfen. Einen Esslöffel Speisestärke in 100ml kalter Brühe auflösen, zusammen mit der restlichen Brühe und eventuell einem Esslöffel Gänsefett aufkochen bis die Sauce bindet.

Gans mit Breznfüllung

Rezept und Autor: Helmut Gote

1 Gans von 5,5kg Gewicht

Zutaten für Füllung:

5 Laugenbrezn (vom Vortag; ohne Salz)

250 ml Milch

2 Eier

Muskat, Pfeffer, Salz

1 Zwiebel

100 g Butter

250 g Gehacktes vom Schwein

1 EL Petersilie, fein gehackt

Abgeriebene Bio-Zitronenschale

Zubereitung:

Für die Füllung die Brezn in 1 cm große Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Die Milch mit den Eiern verrühren. Die Eiermilch mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und mit den Brezenwürfeln mischen. Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne 1 EL Butter zerlassen und die Zwiebelwürfel darin bei milder Hitze glasig dünsten. Mit der Brezenmasse mischen. Das Gehackte mit der Peterslilie und dem Zitronenabrieb gründlich unterziehen, herzhaft mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die Bauchhöhle der Gans salzen, mit der Breznmasse füllen und mit einem Holzspieß verschließen.

Backofen auf 160 Grad heizen. Die Gans mit den Flügeln nach oben auf der untersten Schiene in ein tiefes Backblech legen und etwa einen Liter Hühnerbrühe dazu gießen.

Nach einer Stunde mit dem Begießen beginnen, dann halbstündlich. Gesamtgarzeit: 4,5 Stunden. Etwa 200g Honig mit etwas Wasser heiß werden lassen und die Gans gleichmäßig damit bepinseln. Unterm Backofengrill vorsichtig bräunen.

Gans aus dem Ofen nehmen, 15 Minuten ruhen lassen und tranchieren. Füllung in dicke Scheiben schneiden und mit der Sauce übergießen.

Nass gepökelte Gänsebrust

Zutaten

1 Gänsebrust mit Knochen von etwa 1,2 kg Gewicht

2 Liter Wasser, 60g grobes Meersalz

50ml Sojasauce

50g Ahornsirup

50g Meersalz

1 Liter Wasser

Zubereitung

Das grobe Meersalz in etwas heißem Wasser auflösen und mit dem restlichen Wasser mischen, im Kühlschrank kalt werden lassen. Die Gänsebrust so darin einlegen, dass sie ganz bedeckt ist und im Kühlschrank 24 Stunden pökeln. Heraus nehmen und mit Küchenkrepp abtupfen.

Ahornsirup, Meersalz und Sojasauce mit einem Liter Wasser aufkochen. Mit einer Suppenkelle den kochend heißen Sud portionsweise über die Gänsehaut schöpfen. Gänsebrust offen 24 Stunden im Kühlschrank trocknen lassen.

Backofen auf 160 Grad vorheizen. Gänsebrust in eine flache Form legen und 150ml heißes Wasser angießen. Eine Stunde garen, dann die Hitze auf 120 Grad herunter schalten und noch einmal eine Stunde garen, dabei die Brust alle 20 Minuten mit dem ausgetretenen Saft begießen.

Zum Schluss die Brust unter dem Backofengrill bräunen und servieren.

Gänserillettes

Zutaten

2 Gänsekeulen plus eventuell Braten-Reste von der Gans

Gänseschmalz, Schweineschmalz, halb und halb

Meersalz, Pfeffer

Zubereitung:

Die Gänsekeulen in einen möglichst kleinen Topf legen. Soviel Gänseschmalz und Schweineschmalz in einem anderen Topf bei geringer Hitze flüssig werden lassen, dass die Keulen vollständig bedeckt sind.

Den Topf mit dem Deckel schließen und im Backofen bei 100 Grad 2 Stunden lang garen lassen. Anschließend die Keulen heraus nehmen und mit einer Gabel das Fleisch vom Knochen lösen. Das Fleisch zwei Gabeln so zerpflücken, dass die Fleischfasern auseinander gerissen werden, auch bei den Bratenresten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Fleischfasern in eine Schüssel füllen, und soviel von dem warmen Fett auffüllen, das alles gerade bedeckt ist. Nun langsam rühren bis die Fasern fast das ganze Fett aufgesaugt haben, und die Rillettes eine fast cremige Konsistenz haben.

Portionsweise in Schraubgläser oder ein Steingutgefäß füllen, oben mit einer Schicht Fett abdecken und 1 bis 2 Tage im Kühlschrank durchziehen lassen.

Rotkohl à la Helmut Gote

Zutaten für 4 – 6 Personen:

1,5 kg Rotkohl

jeweils ¼ l Orangensaft, Rotwein, Portwein

2 Zwiebeln

1 Apfel (Cox Orange, Elstar)

1 Zimtstange

2 Lorbeerblätter

10 Pfefferkörner

3 Pimentkörner

2 Gewürznelken

5 Wacholderbeeren

3 Esslöffel Gänseschmalz

Rotweinessig, Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Vom Rotkohl schneiden Sie die äußeren Blätter und den holzigen Strunk weg. Dann vierteln Sie den Kopf längs und schneiden den restlichen Strunk keilförmig aus den Vierteln heraus. Diese müssen noch einmal längs halbiert und danach mit dem Messer quer in etwa 3 Millimeter breite Streifen geschnitten, oder dem Gemüsehobel geschreddelt werden.

Jetzt bereiten Sie den Sud vor, der diesen Rotkohl später zu einem außergewöhnlichen Erlebnis macht: Dazu lassen Sie einen Esslöffel Zucker in einem Topf mit schwerem Boden bei mittlerer Hitze goldgelb karamellisieren, löschen mit der Mischung aus Orangensaft, Port- und Rotwein ab und kochen alles zusammen mit den Lorbeerblättern, der Zimtstange und den Gewürzen auf. Die Gewürze sollten in einem Stück Leinen zusammengebunden oder noch besser in einem Tee-Ei eingeschlossen sein. Das legen Sie zwischen den Rotkohl in einen großen Topf, ebenso wie die Lorbeerblätter und die Zimtstange.

Den kochend heißen Sud über den geschreddelten Rotkohl gießen und ihn über Nacht darin ziehen lassen. Am nächsten Tag den Sud wieder abgießen und zusammen mit den Gewürzen im offenen Topf auf die Hälfte einkochen.

In der Zwischenzeit braten Sie in einem großen Topf zwei Esslöffel Zucker im Gänseschmalz. Darin dünsten Sie die in Streifen geschnittene Zwiebel, dazu kommen die geschälten, entkernten und gewürfelten Apfelstücke. Dann schmoren Sie portionsweise den Rotkohl darin an (jeweils ein Drittel), salzen und pfeffern dabei und lassen ihn 20 Minuten mit Deckel dünsten. Die erste Hälfte des eingekochten Suds, ohne die Gewürze, zugießen, nochmals 20 Minuten schmoren, den restlichen Sud dazugeben und für weitere 20 Minuten schmoren lassen. Dann sollte kaum noch Flüssigkeit im Topf sein: Nun schmecken Sie den Rotkohl noch mit sehr wenig Rotweinessig ab, salzen und pfeffern noch einmal und rühren richtig schön durch. Heiß servieren.