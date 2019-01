"Leaf to root" – vom Blatt bis zur Wurzel – heißt das Konzept, das Helmut Gote in der Schweiz kennengelernt hat. Die prominenteste Vertreterin heißt Esther Kern. Ihre Berufsbezeichnung (unter anderem): Gemüsescout.

Ein "Scout" ist jemand, der etwas aufspüren will. Und Esther Kern sucht nach kreativen Wegen, jeden Teil von Gemüse zu verwenden. Sei es Möhrengrün, Rotkohlstrunk oder Spinatwurzel.

Genuss-Experte Helmut Gote und Moderatorin Elif Senel probieren unvoreingenommen - und staunen. Und nachdem sie nun schon einmal bestens eingestimmt sind, kommt ihnen die Grundsatz-Lektüre zum Thema gerade recht: Der Koch Pascal Haag hat ein Buch über "Leaf to root" geschrieben, und Helmut Gote hat ihn getroffen. Im Studio gibt es daraufhin vieles zu besprechen, und was zum Probieren gibt es auch: eine Suppe aus Kartoffelschalen. Das klingt nicht unbedingt einladend, aber kann sowas trotzdem schmecken? Die Antwort gibt’s bei "Alles in Butter".

Redaktion: Verena Cappell