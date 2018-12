Der kulinarische Kalender folgt einer festen Choreographie: Grünkohl, Spargel, Erdbeeren, Pfirsiche, Pilze, Wild, Gans, Fondue, Feierabend. Aber unser Genuss-Experte Helmut Gote wäre nicht er selbst, wenn er dazu nicht noch mehr zu sagen hätte. Zum Beispiel, dass nicht alles, was gut ist, an eine bestimmte Saison gebunden ist. (Manches aber schon.) Gemeinsam mit Moderatorin Elif Senel lässt er sich die Herrlichkeiten der zurückliegenden 12 Monate nochmal auf der Zunge zergehen:

Da waren die Spezialitäten aus der Emilia Romagna - ach, molto bene… Da waren auch die Brauerinnen aus Detmold, die Helmut Gote mit ihrem "Tusnelda-Bier" nachhaltig beeindruckt haben. Elif Senel erinnert sich besonders gern an eine fruchtige Kleinigkeit vom Niederrhein. Ohne "Pusspass" kein Frühstück mehr im Hause Senel. Überhaupt: Früchte! In einem Sommer wie dem vergangenen führt ja fast kein Weg am Einmachen vorbei. Aber wie ging das nochmal? Das - und mehr - bei "Alles in Butter".

Redaktion: Verena Cappell