100 Jahre "China-Restaurants" in Deutschland

Als Appetitanreger reicht Genussexperte Helmut Gote unserer Moderatorin Carolin Courts eine 'Dampfnudel mit einer Füllung aus mariniertem Schweinefleisch' – eigens mitgebracht aus einem Kölner China-Restaurant. Sofort beginnt ein Austausch über außergewöhnliche Speisen und interessante Zutaten; Entenzunge und Schweineohren sind da nur zwei Überraschungen von vielen.

Die beiden probieren sich weiter durch delikate chinesische Gerichte: ein scharfer Schweinebraten hier, pikantes Rindfleisch mit Kaiserschoten da. Im Verlauf versorgt Helmut Gote seine Studiopartnerin auch mit weiteren Restaurant-Tipps – in Hamburg und Berlin. Wer nicht so weit fahren mag, kann natürlich auch selbst an den Herd treten. Helmut Gote empfiehlt zur Inspiration ein Buch: "Die Küche des Herrn Wu". Beim Durchblättern kommen die beiden im Studio sofort in Brutzel-Laune.

Ein paar Grundzutaten sollte man sich vor dem Loskochen allerdings besorgen: Sojasauce natürlich, Sambal Oelek für die Schärfe, Hoisin-Sauce für den besonderen Touch. Und was ist mit Austernsauce? Darüber kann man diskutieren. Machen wir auch! Nicht aber über die Qualität, die muss stimmen. Herr Gote berücksichtigt das natürlich in seinem Rezept für diese Sendung: Es gibt Chinesisches Wok-Hühnchen mit Reiswein, Gurke und Cashew-Kernen.