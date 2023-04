Gewürze – selber mörsern oder fertig kaufen?

Welche und wie viele Gewürze in einem durchschnittlichen Küchenschrank stehen, hängt sehr davon ab, in welchem Land Sie suchen. Die deutsche Küche stützt sich traditionell auf eine weniger breite Palette.

Allerdings haben in den vergangenen 30 Jahren immer mehr Gewürze aus aller Welt den Weg in die deutschen Regale gefunden. Denn bei uns wird ja längst auch italienisch, indisch, chinesisch oder thailändisch gekocht.

Genussexperte Helmut Gote ist dabei unerbittlich: Bei ihm geht nur frisch Gemörsertes. Weil nur so - sein Credo - das volle, reiche Aroma garantiert ist. Moderator Uwe Schulz wird im Zuge dieser Überzeugung an die Arbeit geschickt: Mit unterschiedlich schwerem Gerät aus Kunststoff und Stahl, Gusseisen und Granit versucht er sich am Zerkleinern von ohnehin schon kleinen Geschmacksträgern.

Am Ende ist man sich einig: Die Mühe lohnt sich. Welches Produkt dabei den besten Job macht, kann man indessen diskutieren. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es außerdem für alle, die lieber auf fertige Gewürzmischungen setzen. Auch diese können nämlich köstlich sein. Als anregende Lektüre und Grundlage empfehlen wir unter anderem das Gewürze-Kochbuch von Heiko Antoniewicz.

Und wer einmal selbst Hand anlegen möchte, sollte unbedingt unser Rezept zur Herstellung des indischen Gewürzallrounders "Garam Masala" ausprobieren.