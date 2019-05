Ring oder Scheibe? - Fleischwurst im Test

Fleischwurst: Ein Klassiker aus der Wursttheke im Test

Fleischwurst ist in Deutschland ein Renner und das nicht nur bei den Erwachsenen. Auch Kinder mögen den zarten Geschmack dieser Brühwurst und bekommen leuchtende Augen, wenn es an der Wursttheke die obligatorische Scheibe zum Naschen umsonst gibt. Im Idealfall schmeckt diese Wurst fein nach gepökeltem Schweinefleisch und hat ein dezentes Raucharoma. Man kann diese Wurst übrigens auch warm essen und im Süden landet sie vorzugsweise im Wurstsalat. Fleischwurst gibt es aber nicht nur frisch an der Metzgertheke, sie liegt als verpackte Industrieware auch im Supermarktregal.

Die Kostprobe

Wir haben neun verpackte Fleischwürste/Schinkenwürste am Stück in Supermärkten und bei Discountern gekauft. Drei Bio-Produkte waren dabei. In der Testrunde saß unter anderem Metzgermeister Heinrich Görrig aus Köln, der weiß wie eine gute Fleischwurst schmecken muss. Zweite in der Runde war Constanze Schnitter von der Genuss-Schule in Alfter. Sie legt gern auch mal eine gute Scheibe Wurst aufs Brötchen. Ebenso wie Harald Nuss, Mitglied bei Slow food, einem Verein, der sich für qualitätsvolles Essen einsetzt.

Im Geschmack besser als erwartet

Zu Beginn der Kostprobe gab es noch Skepsis in Punkto Geschmacksqualität der verpackten Fleischwurstprodukte, aber dann waren die drei Tester mit den meisten Produkten doch recht zufrieden. Sechsmal vergaben sie die Note "befriedigend", zwei Produkte bekamen ein "ausreichend", eine Fleischwurst fiel durch und erreichte nur ein "mangelhaft". Auf den beiden ersten Plätzen landeten zwei Bio-Produkte. Testsieger war die Bio-Fleischwurst von Alnatura, dicht gefolgt von der Bio-Wurst der Firma Böklunder von Aldi Süd. Bis auf den fehlenden Geruch und die etwas weiche Konsistenz hatten die Tester an diesen beiden Brühwürsten kaum etwas auszusetzen.

Eine Fleischwurst fällt durch

Die Bio-Fleischwurst der Firma Ökoland erhielt in der Probierrunde ein sattes Mangelhaft. Sie war die einzige Wurst ohne Nitritpökelsalz in der Rezeptur, was auch deutlich erkennbar auf der Verpackung stand. Dieses Pökelsalz steckt nicht nur in Fleischwürsten, sondern auch in vielen anderen Schinkenprodukten. Es sorgt für ein besonderes Pökelaroma, rötet das Fleisch und schützt gegen Keime.