Würzige Würfel - Feta im Test

Ein Stückchen Griechenland: Feta im Test

Sommer, Sonne, ein kleines Restaurant am Strand, im Hintergrund läuft Sirtaki Musik - das ist Griechenlandurlaub pur. Da fehlt nur noch ein typisch griechischer Salat mit Oliven, Tomaten und natürlich mit Feta. Glaubt man der Mythologe, dann soll dieser traditionell in Salzlake eingelegte Schafskäse sogar ein Göttergeschenk gewesen sein. Cremig muss er sein und leicht salzig aromatisch schmecken. Aus dem Göttergeschenk ist inzwischen längst ein Exportschlager geworden. Industriell hergestellter Feta liegt bei uns mittlerweile in jedem Supermarkt im Kühlregal. Aber schmeckt dieser Schafskäse auch?

Der Test

Wir haben zehn Feta Produkte aus dem Supermarkt und vom Discounter probieren lassen, die Hälfte war in Bio Qualität. Alle Testprodukte trugen das EU-Siegel "geschützte Ursprungsbezeichnung". Das heißt, Feta darf sich ein Salzlakenkäse nur nennen, wenn er vom griechischen Festland oder von der Insel Lesbos kommt. Dort muss er erzeugt und verarbeitet worden sein. Bis auf einen Feta in unserem Test enthielten alle Käse eine Mischung aus Schafs- und Ziegenmilch, das ist erlaubt. Per Gesetz darf Feta 30% Ziegenmilch enthalten. In der Probierrunde saßen zwei ausgewiesene Käseexperten. Zum einen Ulrike Baumann, sie ist mit ihrem Käsestand auf zahlreichen Kölner Wochenmärkten unterwegs, zum anderen Frank Maurer von der Milchwirtschaft Nordrheinwestfalen, auch er weiß wie guter Käse schmecken muss. Dritte in der Runde war Annegret Fuentes von Slow food, einem Verein, der sich für qualitätsvolles Essen einsetzt, bei ihr gibt es zu Hause Feta in allen Variationen.

Zufriedene Tester

In unserer Kostprobe bekam die Mehrzahl der Feta Produkte die Note befriedigend. Bei einem Käse kam die Probierrunde sogar ins Schwärmen. Den Feta von Milbona, eingekauft bei Lidl, fanden die Tester schön cremig und kräftig abgerundet im Geschmack, "so wie man sich einen kräftigen Feta Käse vorstellt." Das Discounter Produkt bekam als einziger Käse im Test die Note gut, auf dem zweiten und dritten Platz landeten die Bio-Fetas von Alnatura und der Firma Kourellas.

Drei Feta Käse überzeugen nicht

Drei Feta Käse schmeckten den Testern nicht. Sie wurden als zu fest, zu salzig und zu bitter im Geschmack empfunden. Deutliches Schlusslicht in der Kostprobe, mit der Note mangelhaft, war der Käse der Fima Bio Verde. Den fanden Tester zu fest und viel zu bitter. Ihr Urteil: "Der schmeckt so, als wollte der anfangen zu gären."

Begriffsverwirrung im Kühlregal

Wer originalen griechischen Salzlakenkäse kaufen will, sollte genauer auf die Verpackung schauen. Dort muss klar erkennbar Feta draufstehen und es muss das EU-Herkunftssiegel aufgedruckt sein. Von Namen wie "Balkankäse", "Hirtenkäse" oder "Weichkäse in Salzlake" sollte man sich nicht verwirren lassen. In diesen Produkten ist meist preiswertere Kuhmilch statt Schafs- und Ziegenmilch verarbeitet. Diese Käse schmecken längst nicht so aromatisch wie originaler Feta, sind gelblicher in der Farbe und von der Konsistenz eher gummiartig.