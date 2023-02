Essen und Genießen mit Denis Scheck

Denis Scheck ist leidenschaftlicher Gastgeber. Seine Großmutter war professionelle Köchin, sie hat ihm die Freude am Kochen vermittelt. Er liebt es, über Märkte zu gehen – in den vielen Städten, in denen er auf seinen Lesereisen unterwegs ist. Und wenn er dann selbst in der Küche steht, geht es ihm mehr um die Geselligkeit als um Schaustückchen. Hilfreiche Hände von Freundinnen und Freunden nimmt er deshalb gern in Anspruch, so kommt das Essen entspannt und zeitig auf den Tisch.

Denis Scheck als Brotbäcker?

Bei unserem Genussexperten und unserer Moderatorin rennt er mit seiner Lust am guten Geschmack offene Türen ein – und die drei treffen auf wunderbare Weise zusammen. So möchte Helmut Gote Denis Scheck zum Brotbäcker machen – indem er ihm sein Sauerteig-Dinkel-Brot präsentiert. Geschmacklich überzeugt der Laib ohne Mühe, über die Präferenzen bei der Lockerheit des Teiges muss indessen diskutiert werden.

Scheck mag Waldmeister-Eis

Moderatorin Carolin Courts interessiert sich besonders für das Scheck'sche Waldmeister-Eis – eine verlorene Preziose aus längst vergangenen Tagen, die man aber – wie so vieles – in der eigenen Küche auferstehen lassen kann. Natürlich reicht eine Stunde nie für alle Fragen. Gut also, dass Denis Scheck am Ende signalisiert, dass er gerne wiederkommen wird.

Redaktion: Heiko Hillebrand