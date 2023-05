Baskenland kulinarisch – Txakoli und Pintxos

Helmut Gote war in einem kleinen Weingut im Dorf Aia in der Provinz Gipuzkoa - im Norden des Baskenlandes. Der Winzer dort hält an der alten Tradition seines Großvaters fest und produziert den Txakoli als Weiß-, Rot- und Roséwein.

Moderatorin Carolin Courts probiert zunächst den weißen: "Der bitzelt" - klar, wegen der Kohlensäure, und ist erstaunlich wenig sauer. Frau Courts findet ihn "unkompliziert, aber keineswegs banal oder langweilig" . Der folgende Roséwein kommt mild, fruchtig und frisch daher - und soll nach dem Willen des Winzers auch solo, also ohne Essen, Spaß machen. Und das tut er!

Txakoli-Weine aus dem Baskenland

Weiter geht`s im Crashkurs Baskenland! Dazu wechseln wir gedanklich in ein anderes Anbaugebiet des Txakoli. Das Weingut Gorka Izagirre liegt in Larrabetzu, in der Nähe von Bilbao, im Nordwesten der Region. Die Beiden im Studio probieren komplexe Weißweine, die gut zum Essen passen, und stellen im Vergleich zu vorher eine andere Stilistik und Qualität fest: vollmundig, bisweilen fast salzig anmutend und mit deutlich höherem Alkoholgehalt.



Natürlich war unser Genussexperte auch in den Pintxo-Bars unterwegs und hat die baskischen Tapas-Varianten probiert. Einige kleinere Leckereien hat er mit ins Studio gebracht: sauer-scharf angemachte Peperonischoten, Rohmilch-Käse und Chorizo. Von den besonderen baskischen Fisch-Spezialitäten - Kabeljau, Bacalhau und Merluza - kann aus logistischen Gründen nur geschwärmt, aber nicht gekostet werden. Da hilft nur: Hinfahren.

Redaktion: Heiko Hillebrand