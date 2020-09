Oktopus, Sepia, Garnele und Co.

Zutaten für das Carpaccio für 8 Personen:

1 ganzer Oktopus, ca. 1,2 kg

1 Fenchelknolle

1 Stange Lauch

2 Stangen Bleichsellerie

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 unbehandelte Zitrone

200 ml trockener Weißwein

2 Nelken

2 Sternanis

10 Körner Koriander

10 Pfefferkörner

3 Lorbeerblätter

Olivenöl, Salz

Für den Brotsalat für 4 Personen:

4 altbackene Brötchen (vom Vortag)

4 Tomaten

3 Stangen Bleichsellerie

etwa 20 schwarze Oliven (in Öl eingelegt)

Salz, Pfeffer, Butter, Olivenöl, weißer Balsamico (oder sehr milder Weißweinessig)

Zubereitung:

Den Oktopus vom Fischhändler küchenfertig säubern und vorbereiten lassen, aber er muss ganz bleiben. Das Gemüse für den Sud schälen und putzen, dann in grobe Würfel schneiden, die Zitrone quer in Scheiben schneiden.

Den Oktopus in einem großen Topf im Ganzen in etwas Olivenöl anbraten, die Gemüsewürfel kurz mitbraten, alles mit dem Weißwein ablöschen, dann soweit mit Wasser auffüllen, dass alles gerade bedeckt ist. Etwas salzen. Einmal aufkochen lassen, die Zitronenscheiben und alle Gewürze hinzufügen, dann bei geringer Hitze köcheln, bis der Oktopus weich und gar ist. Das dauert ungefähr 60 bis 70 Minuten.

Den Oktopus aus dem Sud heben und abtropfen lassen, dann auf ein großes Brett legen, und grob zerschneiden, salzen und pfeffern. Die Stücke in eine nicht zu große Form füllen, ideal ist eine würfelförmige Plastikdose von 10 cm Kantenlänge.

Den Oktopus mit Plastikfolie abdecken und mit der Hand möglichst gleichmäßig nach unten drücken, damit er die Form der Dose annimmt. Mit einer Konservendose beschweren und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Für den Brotsalat die Brötchen in 1 cm große Würfel schneiden und in etwas Butter vorsichtig goldbraun braten, anschließend in einer Schüssel abkühlen lassen. Die Selleriestangen waschen, quer in dünne Streifen schneiden und in reichlich kochendem Salzwasser 2 bis 3 Minuten blanchieren. Durch ein Sieb gießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Die Oliven längs vierteln. Die Tomaten halbieren und entkernen, dann die Hälften längs in schmale Streifen schneiden. Salat-Zutaten noch nicht mischen.

Den Oktopus 1/2 Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen, vorsichtig in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, und davon jeweils 2 auf Tellern anrichten. Die Scheiben ganz dünn mit Olivenöl einpinseln, dann etwas grob gemahlenen schwarzen Pfeffer darüber streuen.

Den Salat ganz kurz vor dem Servieren sehr schnell mischen, und mit sehr wenig Olivenöl, Balsamico, Pfeffer und Salz abschmecken. Neben den Tintenfischscheiben anhäufen und sofort servieren.