Achtung: Neues über deutschen Sekt!

"Ein sehr guter Sekt ist ein Hauch von nichts!" Das sagt der Schaumwein-Experte und Winzer Martin Winterling, den unser Genuss-Experte Helmut Gote auf dessen Sekt- und Weingut in Niederkirchen in der nördlichen Pfalz getroffen hat. Für Moderatorin Carolin Courts ist es eine reine Freude, eine Stunde lang Neues über den Sekt zu lernen. Namentlich und mit Blick auf die Trauben scheinen die Sektsorten dabei erst einmal wenig neu oder überraschend, aber was Helmut Gote bei den Winzern gelernt hat, begeistert ihn. Sein Urteil: Deutsche Winzersekte brauchen sich hinter Champagner überhaupt nicht zu verstecken. Übrigens: Die Entscheidung, aus welcher Traube später Sekt wird, fällt der Winzer schon im Weinberg – denn in den eher schattigen Bereichen liegen beste Voraussetzungen für guten Schaumwein.

Mit dem einen oder anderen Sekt im Glas testen sich die beiden im Studio durch allerlei Prickelndes und Samtenes – dabei sprechen sie viel über Reifungszeiten sowie den Umgang mit der Hefe. Auch eine schöne Nachricht – gerade im Vergleich zum französischen Vorbild: Man bekommt schon für relativ wenig Geld (unter 20 Euro) tolle Schaumwein-Qualität in Deutschland. Neben Rheinland-Pfalz hat Helmut Gote Rheinhessen besucht. Dort arbeiten viele, vor allem junge, Winzer an einem modernen Image ihrer Wein- und Sektregion – Katja und Jens Bäder, zum Beispiel. Im Studio probieren Gote und Courts einen ungewöhnlichen Riesling-Sekt, hergestellt nach der "Méthode rurale"; dabei kommt ein gärender Wein direkt in die Flasche und darf dort zu Ende gären. Riskant, aber aufregend. Prickelnd-schaumige Kulinarik wird hörbar gemacht– versprochen! Kurz vor Schluss geht`s ins Frankenland, zum Silvaner-Sekt – natürlich auch dieser neu entdeckt, genauso wie unser heutiger Schlusspunkt: Muskat-Trollinger-Sekt Rosé aus Heilbronn. Speziell, aber wohl bekomm`s!

Redaktion: Heiko Hillebrand