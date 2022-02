Kakao und Quinoa aus Bolivien

Für Moderator Uwe Schulz gibt es diesmal eine echte Weltpremiere: Er probiert ein Tässchen Wildkakao aus dem bolivianischen Dschungel, eigens importiert von unserem Genussexperten Helmut Gote.

Angerührt wird das Getränk traditionell mit Wasser, weil Milchkühe im Dschungel naturgemäß nicht zum Standard gehören. Das Fehlen der Milch tut dem Genuss und der Überraschung aber keinen Abbruch: harmonisch-rund und sehr schokoladig schmeckt der Trunk. Umso besser für Herrn Schulz, dass Helmut Gote zusätzlich eine Tafel Dschungelschokolade mitgebracht hat: produziert vor Ort. Auch die ist ein Erlebnis.

Wilder Kakao im Dschungel Boliviens

Aber was passiert eigentlich normalerweise, nachdem der Kakao den Dschungel in Richtung Europa verlassen hat? Dann, findet Herr Gote, wird es nämlich erst richtig interessant. Er belegt das mit Eindrücken aus der Schweiz. Danach geht’s aber ganz schnell zurück nach Bolivien. Dort wächst ein Korn, das die Welt in den letzten Jahren zu schätzen gelernt hat: Quinoa ist nicht nur köstlich, sondern sogar sehr gesund. Win-win. Auch für die Bauern aus Bolivien.

Redaktion: Heiko Hillebrand