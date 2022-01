Neue Kochbücher – Besonderes mit Huhn, Rind und Kartoffel

Unser Genuss-Experte Helmut Gote hat bekanntlich hohe Ansprüche, wenn’s um Essen und Trinken geht. Das schließt die Abteilung "kulinarische Bücher" natürlich mit ein. Und das bedeutet, dass Neuerscheinungen, die bei uns auf den Studiotisch kommen, etwas Besonderes bieten müssen. Nicht immer erschließt sich das sofort – manchmal aber eben doch.

Moderator Uwe Schulz staunt zum Beispiel nicht schlecht, als er Herrn Gotes erste Empfehlung erblickt: "Der Geschmack von Holz". Beim Blättern ergibt sich die Erkenntnis, dass Holz tatsächlich an vielen Stellen aromatische Spuren hinterlässt (nicht nur bei Bier oder Whisky im Fass), ohne dass man es selbst verkosten müsste. Anschließend geht es in eher vertraute Gefilde. Zunächst mal zum Fleisch. Helmut Gote plädiert für "Das ganze Huhn" und "Die ganze Kuh" – in Lektüre und Verzehr. Am Ende gibt’s "Rezepte mit Kartoffeln" und "Pura Passione" – in Form von Pasta und Co. Jedenfalls lauter köstliche Vorschläge für den Alltag!

Redaktion: Heiko Hillebrand