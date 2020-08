Das Salzkammergut kulinarisch

Ein eigenes Bundesland ist das Salzkammergut nicht, aber ein österreichischer Kulturraum. Unser Genuss-Experte Helmut Gote hat sich von der traumschönen Landschaft und der Vielfalt der kulinarischen Sensationen verzaubern lassen.



Besonders der Umstand, dass ein aufgeschlossener Reisender in diesem Landstrich noch echte Entdeckungen machen kann, hat ihn begeistert. Im Studio erzählt er Moderatorin Carolin Courts von seiner Fahrt ins Blaue, zu den Betreibern eines 400 Jahre alten Gasthauses am Irrsee – für Helmut Gote der Inbegriff des idealtypischen "Kirchenwirts". Was das ist, hören Sie bei uns. Genau wie die weiteren Empfehlungen, zum Beispiel – als Kontrast zur traditionellen Wirtshausküche – die moderne Alpen-Haute-Cuisine in Traunkirchen am Traunsee.



Und einen Abstecher zu einem der besten Zuckerbäcker in ganz Österreich hätten wir auch noch zu bieten: In Bad Ischl gilt es, einen Stollen zu kosten, der mit der verbreiteten deutschen Vorstellung von Stollen nicht viel zu tun hat. Köstlich ist er trotzdem. Sein Geheimnis? Erfahren Sie nur bei "Alles in Butter".

Redaktion: Heiko Hillebrand