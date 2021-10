Fleischfrikadellen im Test

Moderator Uwe Schulz und Genuss-Experte Helmut Gote sind sich sofort einig: Frikadellen? Prima! Zumindest in der Vorstellung und in der Erinnerung. Beide Herren verfügen über ausreichend Kostproben-Erfahrung, immerhin ist die Frikadelle ein deutscher Klassiker. Dass sie in der Wirklichkeit den Ansprüchen oft nicht standhält, hat unsere Chef-Testerin Sigrid Müller am eigenen Leib erfahren müssen. Zusammen mit ihrem Team hat sie acht Fertigfrikadellen-Produkte aus Supermärkten und Discounter-Märkten probiert. Selten hat ein Test bei "Alles in Butter" so ernüchternde Ergebnisse erbracht.