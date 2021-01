Earl-Grey-Tee – Ein Klassiker im Test

Earl Grey ist eigentlich ein sehr leckerer Tee – da ist sich die Runde im Studio einig. Sofern er in Form loser Blätter aufgebrüht wird. Das Urteil über die getesteten Earl-Grey-Produkte im Teebeutel fällt leider sehr bescheiden aus – und zwar sowohl beim Team um Cheftesterin Sigrid Müller als auch bei Genuss-Experte Helmut Gote und Moderatorin Carolin Courts. Man kann sagen: Der Tee in den Beuteln war allen zu flach und zu wässrig im Geschmack, und er hat zu wenig vom für Earl Grey typischen spritzigen Bergamotte-Aroma. (Details zum Test siehe unten.) Helmut Gote hält grundsätzlich nicht viel von Tee in Beuteln. Für ihn steckt in den getesteten Produkten im Grunde nur "Staub, der bei der Teeproduktion übrigbleibt". Seine Empfehlung: losen Tee kaufen, etwa von der Firma "Ronnefeldt" oder von der "Teekampagne". Moderatorin Carolin Courts hält dagegen – mit einem Earl-Grey-Tee von "The Tea Makers of London".

Aber muss man den berühmten Tee eigentlich kaufen oder kann man ihn auch selber aromatisieren? Helmut Gote hat es probiert, und zwar mit einem Tee aus Assam und einem aus Darjeeling. Zum Einsatz kam dabei auch ein Bierdeckel. Wie sowas geht, hören Sie bei uns. Das Urteil im Studio: durchaus gefälliger als bei den getesteten Teebeuteln.

Anschließend steht die Frage im Raum, was man mit Bergamotten sonst noch anstellen kann. Sofern man überhaupt welche findet. Helmut Gote hat eine Quelle aufgetan und frische Früchte mitgebracht – am besten wohl beschrieben als Mischung aus Bitterorange und Zitrone. Zuhause – in der Vorbereitung – hat er die Bergamotte zu Gelee und Plätzchen verarbeitet. Sigrid Müller und Carolin Courts sind begeistert.

Aber dann ist trotzdem Schluss mit Zitrus: Das Rezept des Monats ist Linsengratin mit Lauch – für Helmut Gote ein lang bekannter Klassiker aus seiner Dortmunder WG-Zeit; für seine Mitstreiterinnen eine Entdeckung, die erstaunlich gut zu heutigen Ernährungstrends passt. Die mitgebrachten Koch-Ergebnisse sind unterschiedlich, aber alle köstlich. Da kann man nur sagen: Alles in Butter!

Redaktion: Heiko Hillebrand