Deftiger Herbst mit Grünkohl und Pinkelwurst

Grünkohl und Pinkel werden in ganz Deutschland gegessen. Wo der Name Pinkel herkommt, klären wir. Aber wo diese Kombination aus Gemüse und würziger Grützwurst ihren geografischen Ursprung hat, ist nicht zweifelsfrei zu sagen. Wir wissen immerhin, dass Bremen und Oldenburg Anspruch auf den Herkunftstitel erheben – nur: in beiden Städten werden recht unterschiedliche Würste gegessen! Genuss-Experte Helmut Gote und Moderator Uwe Schulz halten es diplomatisch: Sie probieren Varianten aus beiden Orten und können jeder etwas abgewinnen. Über die verwendeten Gewürze darf dabei lustvoll gerätselt werden.

Der Weg zum besten Grünkohl ist weniger kontrovers. Helmut Gote präsentiert zunächst eine Abkürzung, in Form eines wirklich gelungenen Produkts von der Fleischerei Monse in Oldenburg. Danach muss aber enthüllt werden, wie leckerer Grünkohl auch am heimischen Herd gelingt. Und was Süßes hätten wir auch in petto: Spezialitäten von der Konditorei Schnoor aus Bremen.

Redaktion: Heiko Hillebrand