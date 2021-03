Einfach Brotbacken – mit dem richtigen Mehl

Warum geht das Brot beim einen doppelt so hoch auf wie beim anderen? Wieso wird der Teig bei der einen so schön griffig und knatscht zähflüssig bei der anderen? Bei diesen Fragen von Moderatorin Carolin Courts spielt nicht nur die Back(-ofen-)Technik eine Rolle, sondern es ist ganz klar eine Frage des Mehls. Genuss-Experte Helmut Gote empfiehlt jedem, auch Anfängern, qualitativ hochwertige Mehle für das Brotbacken zu benutzen. In Frankreich und Italien wählen Bäckerinnen und Bäcker ihr Mehl längst danach aus, was genau am Ende daraus werden soll: Baguette? Mehl T65! Pain Paisan? Mehl T80! Ciabatta? Tipo 00! Manfred Schellin aus Thüringen tickt in dieser Hinsicht mediterran und ist in Deutschland so eine Art Mehlsorten-Guru geworden. Bei ihm hat Helmut Gote einen Grundkurs bekommen – in Sachen Mineralstoff- und Zuckergehalt, Kleber, Protein und Gluten. Schellins Sauerteig-Ansatz punktet übrigens mit Champagner-Roggen. Seit Helmut Gote den kennt, hat er dem Selbstansetzen von Sauerteig abgeschworen. Seine Erkenntnis: Profi-Ware funktioniert einfach besser. Und apropos Profis: Für gute Brotzutaten muss man Nordrhein-Westfalen nicht verlassen. Großartiges Mehl kommt zum Beispiel aus der Biomühle Eiling in Warstein am Rande des Sauerlandes. Dort werden verschiedene Weizensorten, Dinkel und alte Roggensorten vermahlen. Unser Genuss-Experte kann jede davon empfehlen.

Im Studio präsentiert er Carolin Courts "Paderborner Brot" aus Eilings Mehl – ein klassisches Roggenmischbrot aus Nordrhein-Westfalen. Zum Schluss kommt Vollkornbrot auf den Tisch – eine Kunst für sich. Gekauftes aus dem Bio-Laden schmeckt Helmut Gote leider meist nicht so gut, vor allem weil ihm darin meist Salz fehlt. Deshalb hat er selbst eines gebacken, aus Einkorn, Emmer und Dinkel, und zwar aus einer Backmischung (!) von den Urkornpuristen. Ob's schmeckt? Entscheiden Sie selbst.

Redaktion: Heiko Hillebrand