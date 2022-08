Ligurien: Pesto, Farinato, Pigato und Rossese

Pesto Genovese ist die ligurische Spezialität, denn Genua liegt in Ligurien im Nordwesten Italiens. Dass dort das aromatischste Basilikum der Welt wächst, hält Genuss-Experte Helmut Gote nach eingehender Prüfung für möglich.

Vor kurzem hat er die Region bereist und viele, viele Pesto-Variationen gekostet. Sein Fazit: In ein perfektes Pesto gehören sehr viel frisches Basilikum, ein bisschen frischer Knoblauch – der in Ligurien ebenfalls herrlich gedeiht – außerdem Parmesan und Pecorino. Pinienkerne sind nicht unbedingt verpflichtend, in der Region selbst werden sie nicht selten durch Nüsse ersetzt, vor allem durch Haselnüsse.

Ohne Olivenöl allerdings geht gar nichts. Wie gut, dass in Ligurien eines der besten gewonnen wird. Mit Moderatorin Carolin Courts diskutiert Herr Gote über die Frage, ob das Öl der Taggiasca-Oliven einen Hauch grasig und kratzig schmeckt – oder eben nicht. Dass es hervorragend ist, finden allerdings beide.

Auch Farinata, eine Art Kichererbsen-Pfannkuchen, ist in Ligurien beliebt. Etwas ganz ähnliches – nämlich die Socca – wird in Nizza gegessen.