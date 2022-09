Indisch essen in Hamm, Nordrhein-Westfalen!

Alex Wahi heißt der Koch, der in Hamm ein Restaurant namens Maharani und eine Kochschule führt. Helmut Gote, der schon viermal selbst in Indien war, reizt an der Küche des Maharani, dass sie die ganze Bandbreite der Gemüse und tierischen Produkte sowie Gewürze zum Einsatz bringt. Und das mit einer Sorgfalt, die wirklich außergewöhnlich ist in der Welt der Kulinarik. Unser Genuss-Experte lobt denn auch die vergleichsweise kleine Karte stets frisch zubereiteter Speisen im Restaurant von Alex Wahi.

Alex Wahi, Koch des Restaurants "Maharani" in Hamm

"Indien kann man riechen, schmecken, und man muss es fühlen" , und dafür müsse man nicht unbedingt nach Mumbay fliegen, verspricht Alex Wahi. Es reicht zum Beispiel auch, seine Kochschule zu besuchen, in der er gern Grundlagen seines Blicks auf die indische Küche vermittelt.



Seine Kurse starten übrigens ohne Rezepte, denn die entwickelt er zusammen mit den Teilnehmern. Seine Stilistik: so einfach wie möglich, mit möglichst günstigen reichhaltigen Zutaten; möglichst schnell gekocht.

Kurkuma: Das Ingwergewächs stammt aus Südasien.

Im Studio nimmt sich Herr Gote zusammen mit Moderatorin Carolin Courts auch noch das Kochbuch von Alex Wahi vor. Klar strukturierte Rezepte, ungeschönt fotografiert, so ihr Urteil. Sie zeigen das ganze Cross-Over-Repertoire des Kochs, der weit gereist ist und dementsprechend von vielen verschiedenen Küchen der Welt inspiriert wurde.



Das überträgt sich auf die zwei im Studio, die sofort Kochlaune entwickeln. Hängen bleiben sie unter anderem an der Zutat Kurkuma, mit der Wahi viel arbeitet, und der Frage, was den besonderen Würz-Reiz dieser Wurzel ausmacht.

Redaktion: Heiko Hillebrand