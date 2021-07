Von Kiemen bis Flosse – der ganze Fisch in der Küche

Genuss-Experte Helmut Gote hat schon oft zu erkennen gegeben, dass er ein Freund und Genießer der Süßwasserfische ist. Heute aber rollt er den Teppich aus für Seefisch. Und er hat buchstäblich Großes vor: Auftritt Dorade, Wolfsbarsch und Lachs. Gekauft und zubereitet im Ganzen. Moderator Uwe Schulz zeigt sich zunächst skeptisch: Er findet nämlich Filets praktisch – und denen muss er auch nicht in die Augen sehen. Herr Gote hält dagegen: "Fisch, der mit Gräten und Haut zubereitet ist, hat mehr Aroma!" Und das nächste Urteil folgt auf dem Fuße: "Fische, die schwerer als 300 Gramm sind, haben auf dem Grill nichts zu suchen." (Ausnahme zum Nachkochen – siehe unten.)

So eingestimmt kann es konkret werden. Die Dorade kommt in den Backofen. Zum Erstaunen von Herrn Schulz wird sie nun aromatisch vergesellschaftet – mit Fenchel, Pastis und Sternanis. Wer mit diesen Akkorden fremdelt, kann auch einen Wolfsbarsch in den Ofen legen; dazu gibt es dann Dillreis. Idee Nummer drei ist ein Spektakel für Vielleser: ein kompletter Lachs, gegrillt in einer ganzen Tageszeitung. Ernsthaft! Darauf ein Prost mit Rosé. Passt der denn zum Fisch? Ehrensache!

Redaktion: Heiko Hillebrand