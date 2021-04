Rübstiel, Bärlauch, Spargel: Frühling in der Küche

Die Älteren werden sich erinnern – leider nicht ausschließlich angenehm: Mitte des 20. Jahrhunderts gab es "immer" Rübstiel. Nach Kriegsende war es nicht weit her mit der Gemüse-Auswahl, aber Rübstiel war verfügbar. Ganze Jahrgänge haben sich an den zarten Stänglein daher wohl leidgegessen. Vielleicht ist der Rübstiel – in Westfalen, speziell im Ruhrgebiet, Stielmus genannt – deshalb aus etwas dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden.

Genuss-Experte Helmut Gote tritt an, das Gemüse zurück in die Küche zu holen: Er hält es für aromatisch, charmant und durchaus modern! Anschließend gibt es Diskussionsbedarf. Helmut Gote und Moderator Uwe Schulz kommen nämlich zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen über Bärlauch und Rhabarber. Aber wie immer bei "Alles in Butter" finden sich köstliche Kompromisse. Und zu guter Letzt bekommt der König des Frühlings seine Bühne: Der Spargel ist zurück. Herr Gote serviert ihn diesmal roh: als Carpaccio mit Orangensaft, Schnittlauch und geröstetem Sesam.

Redaktion: Heiko Hillebrand