Fein oder rustikal? Leberwurst im Test

Cheftesterin Sigrid Müller hat dieses Mal mit ihrem Team verschiedene feine Leberwurst-Produkte probiert. Welche Proben überzeugt haben, lesen Sie auch ausführlich im Test unten. Soviel sei verraten: Es gab eine Wurst vom Discounter, die beinahe die absolute Punktzahl erreicht hätte. Beim Urteil der Tester geht dieses Mal übrigens auch Genuss-Experte Helmut Gote voll mit.

Er schaut beim Thema Leberwurst auch noch über den Tellerrand der Testerrunde hinaus – und bringt besondere Kalbsleber- und Schweineleber-Wurst vom Metzger seines Vertrauens mit ins Studio. Frisch und geräuchert! Jeweils zur Freude von Moderatorin Carolin Courts und Sigrid Müller! Wer Leberwurst oder Leberpastete zuhause selber machen möchte, braucht als erstes einen Fleischwolf, sagt Helmut Gote. Er hat Rezepte mitgebracht – auch für den genussvollen Umgang mit Geflügelleber. Und es kommt zu einem schmelzig-cremigen kulinarischen Erlebnis im Studio; zu diesem wurde Herr Gote übrigens inspiriert in einem Gasthof in Österreich mit dem bezeichnenden Namen "Zur Dankbarkeit".

Wie kommen wir von der würzigen Leberwurst zum Rezept des Monats November: Weihnachts-Stollen? Genuss ist wie immer die Brücke. Ein perfekter Stollen ist nur etwa 3-5 Zentimeter hoch und ist von der Konsistenz einem Brot ähnlicher als einem Kuchen. Helmut Gotes Referenzgröße ist dabei ein Original Dresdner Stollen aus dem Hause Wippler, der übrigens nur in Dresden so heißen darf. Hergestellt in allen anderen Orten kann es nur ein Stollen 'Dresdner Art' sein, erklärt Helmut Gote: "Nach zwei Wochen ist ein Stollen gut, nach vier Wochen ist er erste Klasse!" Backen Sie ihn nach! Guten Appetit!

Auch Leckeres unter der Pelle: Leberwurst im Test

Was unseren Appetit auf Wurst und Schinken angeht sind wir Deutschen Weltmeister. Rund 30 Kilo davon verputzen wir pro Kopf und Jahr, und es gibt in keinem anderen Land eine so große Auswahl an unterschiedlichen Sorten. Wobei Leberwurst besonders oft aufs Bötchen oder Brot gestrichen wird. Ob grob, fein oder geräuchert: Jeder Metzger stellt seine eigenen Spezialitäten her. Leberwurst liegt aber auch abgepackt in den Supermarkt- und Discounterregalen. Dort hat unsere Cheftesterin Sigrid Müller eingekauft.

Der Testablauf

Den Testern wurde neun Mal Leberwurst mit der Qualitätsbezeichnung "fein" serviert. Drei Wurstprodukte hatten Bio-Qualität. In der Mehrzahl der Würste stammte das Fleisch und die Leber vom Schwein, in vier Produkten war außerdem Kalbfleisch, sowie Kalbs- oder Rinderleber verarbeitet. Probiert haben drei Leberwurstkenner. Allen voran Walter Heinen, Obermeister der Kölner Fleischerinnung. Er stellt in seiner Metzgerei selbst etliche eigene Leberwurstkreationen her. Mit dabei war außerdem Beate Schering, sie ist Lebensmittelexpertin und weiß wie gute Leberwurst schmecken muss. Dritter in der Runde war Harald Nuss, Mitglied beim Gourmetverein Slow Food.

Recht zufriedene Tester

Zwei Leberwurstprodukte schmeckten den Testern richtig "gut". Das war einmal die feine Leberwurst aus "Richraths Landmetzgerei", gekauft bei Rewe, sowie die Leberwurst der Firma "Hofmeier" von Netto. Das Discounterprodukt landete in der Probierrunde auf Platz eins. Den Testern gefiel der dezente Lebergeschmack, die feine Konsistenz und die ausgewogen kräftige Würzung. Das Urteil des Metzgers aus Köln: "Die würde ich aufs Butterbrot tun und zur Not auch so essen." Drei Produkte erreichten außerdem ein "befriedigend".

Im Geschmack nicht alle überzeugend

Viermal vergaben die Tester nur ein „ausreichend“. Schlusslichter beim Geschmack waren zwei Bio-Produkte. Einmal die Leberwurst von Alnatura – und völlig enttäuschend auf dem letzten Platz die Wurst der Firma Chiemgauer Naturfleisch. Sie schmeckte allen drei Testern zu pfeffrig und wurde insgesamt als viel zu stark gewürzt empfunden. Auch wurde der typische Lebergeschmack vermisst. Mit 1,88 € pro 100 Gramm war dieses Produkt das teuerste im Test.

Kalbfleisch kein Qualitätsmerkmal

Zwei Bio-Leberwürste in unserem Test hatten einen relativ hohen Anteil an Kalbfleisch, auf den Geschmack hatte das offensichtlich keine Auswirkung. Die Produkte landeten nicht auf den vorderen Plätzen. In der Bio-Wurst auf dem Verliererplatz steckte auch Rinderleber. Der Metzgermeister in unserer Probierrunde war erstaunt über diese Zutat, denn Rinderleber gilt eigentlich für die Leberwurstherstellung als ungeeignet, weil sie zu bitter ist.

Redaktion: Heiko Hillebrand