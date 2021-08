Dauerbrenner: Salami im Test

Für die meisten Menschen, die in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen sind, ist es eine Kindheitserinnerung: Wurstbrot. Konkreter: Brot mit Salami. Schmeckt zu Hause, nährt auf dem Schulhof und hebt die Laune auf langen Autofahrten. Auch Genuss-Experte Helmut Gote und Moderator Uwe Schulz sind so sozialisiert und denken gern daran zurück. Allerdings wissen beide auch: Nicht jede Salami / Cervelat / Dauerwurst ist wirklich lecker. Hier kommt Chef-Testerin Sigrid Müller ins Spiel. Zusammen mit ihrem Team hat sie elf Sorten verkostet, gekauft in Supermärkten, Bioläden und Discountern. Alle geräuchert, aber sonst recht verschieden. Die beste Bewertung bekam ein Produkt von Penny, das Schlusslicht bildete eines von Lidl.