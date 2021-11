Brotgeheimnisse: Sauerteig und Naturhefe

Genuss-Experte Helmut Gote und Moderatorin Carolin Courts sind – in getrennten Küchen, aber in einem gemeinsamen Studio – seit Jahren auf dem Weg zum perfekten Brot. Was einfach klingt, ist nämlich in Wirklichkeit eine große Herausforderung. Insbesondere, wenn's an den Sauerteig geht.

Diesmal sprechen die beiden über eine Spielart aus Italien: "Lievito Madre". Die ist deutlich weniger sauer als die meisten deutschen Sauerteige – was unter anderem daran liegt, dass sie auch einen Gutteil Hefekulturen enthält. Das mildert das Aroma. In dieser besonderen Brotwunderstunde geht es also um jene Nuancen, die dazu führen, dass zum Beispiel ein Ciabatta mit Lievito Madre zu einem geradezu lieblichen Knusperkunstwerk werden kann. Helmut Gote, traditionell gründlich, ist bis zur Meraner Mühle in Südtirol gereist. Dort entsteht ein Lievito-Madre-Pulver, das auch deutschen Hobby-Brotbäcker:innen eine Hilfe sein kann. Carolin Courts durfte zu Hause bleiben und mit dem Pulver backen. Dass ihr Ergebnis (mal wieder) nicht die volle Punktzahl des Genuss-Experten bekommt, liegt am falschen Mehl. Sagt Herr Gote.

Wir halten fest, ein guter Sauerteig allein ist noch kein Garant für ein hervorragendes Ergebnis. Und trotzdem ist der Weg zum Brot ein genussvoller. Weil auch Fehlversuche oft besser schmecken als die Ware aus dem Supermarkt. Und weil jede Erfahrung die Chancen für den nächsten Anlauf verbessert.

Lassen Sie sich also nicht abschrecken! Mit den Tipps von Herrn Gote gehen Sie mit Startvorteil ins Rennen und erfahren auch, wo Sie die Zutaten beziehen können, um schon bald Ihr eigenes italienisches Landbrot in Händen zu halten. Backe, backe Brote, am liebsten wie Herr Gote!

Redaktion: Heiko Hillebrand