Proviant für die Reise

Zutaten:

Für den Salat

300g weißer Rettich

1 Bund Radieschen

1 Bund Schnittlauch

6 Scheiben Emmentaler

Für die Vinaigrette:

6 Esslöffel kalt gepresstes Rapsöl

etwa 2 Esslöffel milder Weißweinessig

4 Esslöffel hefetrübes Weizenbier

1 Teelöffel scharfer Senf

1 Esslöffel Honig

Salz, Pfeffer

Außerdem:

Laugenbrezeln oder Laugenbrötchen

Zubereitung:

Für die Vinaigrette zunächst Salz und frisch gemahlenen Pfeffer zusammen mit dem Senf und dem Honig in einen Schüttelbecher geben. Den Essig und das Bier darüber gießen, alles einmal kurz durchschütteln und anschließend 5 Minuten durchziehen lassen. Dann mit dem Öl auffüllen und gründlich durchschütteln, bis eine Emulsion entsteht. Probieren, abschmecken, nachwürzen, eventuell noch eine kleine Prise Zucker dazu, noch einmal 5 Minuten durchziehen lassen.

Den Rettich längs vierteln und quer in dünne Scheiben schneiden, die gewaschenen Radieschen dünn hobeln und den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Danach den Käse in Streifen von Streichholzgröße schneiden und in einer Schüssel vermischen, etwas salzen und pfeffern.

Kurz vor dem Verzehr die Vinaigrette nochmals gründlich durchschütteln, dann sorgfältig mit dem Salat vermischen und sofort mit dem Laugengebäck servieren.