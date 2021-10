Außergewöhnliche Weine aus Franken, Oberbayern und Schwaben

In diesem Jahr haben wir schon viele hervorragende Weine und Winzersekte aus Deutschland vorgestellt bei "Alles in Butter" (Links zu den Sendungen siehe unten). Unser Genuss-Experte Helmut Gote ist aber noch nicht fertig. Mit Moderator Uwe Schulz verkostet er diesmal ausgewiesene Besonderheiten: Vom Bio-Weingut Sander im rheinhessischen Mettenheim kommen ökologische Weine, die für viele unbekannt sein dürften: Grünfränkisch und Fränkischer Burgunder. Ungewöhnlich, aber so gefällig, dass sie gruppenkompatibel bleiben.