Linsen und Quinoa – Spezialitäten aus NRW

Quinoa-Anbau in NRW – geht das?

Wenn wir uns bei Alles in Butter mit einem Lebensmittel beschäftigen, dann richtig. Und so kommen diesmal Linse und Quinoa unter die kritische Genuss-Lupe, und zwar nicht nur als Fleisch-Ersatz, sondern als vollwertige Speise. Die natürlich nebenbei viel Protein liefert, rein pflanzlich, versteht sich. Der eigentliche Clou ist ein anderer: Beide Pflanzen gedeihen mittlerweile auch prächtig in Nordrhein-Westfalen.

Quinoa ist nicht sehr anspruchsvoll, was die Anbaubedingungen anbelangt, er kommt am häufigsten in den südamerikanischen Anden in Höhen von bis zu 3000 Meter vor. Doch auch bei uns findet man inzwischen Quinoa: in Puhlheim in der Nähe von Köln, auf unter 100 Metern über dem Meeresspiegel. Pulheim und die Anden unterscheiden sich klimatisch durchaus, aber der Trick im Rheinland liegt in einem anderen Quinoa-Saatgut.

Was gibt es bei der Zubereitung zu beachten?

Das fertige Produkt Quinoa, das unser Genussexperte von dort mit ins Studio gebracht hat, erinnert Moderatorin Carolin Courts vom Geruch her an den frischen Strohballen-Duft auf einem Pferdehof. Rheinischer Quinoa muss übrigens etwas länger kochen als der übliche, ganz wichtig ist auch das Quellenlassen, sagt Herr Gote, sonst wird es zu fest. Er hat auch die gekochten Körner zum Probieren dabei und bringt damit Carolin Courts auf allerlei Ideen, zum Beispiel für eine Quinoa-Gemüse-Pfanne. Herr Gote selbst gibt sich mit einer Quinoa-Frikadelle zufrieden.

Wie gut sind Linsen aus NRW?

Danach gibt's Paderborner Pilger-Linsen von der dortigen Linsenmanufaktur. Die Pilger-Linse heißt übrigens deshalb so, weil sie zunächst weiter östlich in der Nähe von Höxter angebaut wurde, nun aber quasi zurück nach Paderborn "gepilgert" ist, wo sie zur Perfektion gereift ist – wie Herr Gote und Frau Courts im Studio feststellen. Die Linse hat Biss und "Charakter", findet Frau Courts. Aber wie schmecken denn nun Quinoa und Linsen aus NRW? Vergleiche mit anderen Produkten sind schwierig, daher: unbedingt probieren!

Redaktion: Heiko Hillebrand