Süßer Brotaufstrich und Pilze mit Chilischoten

Moderatorin Carolin Courts hat einen weißen Schokoladen-Aufstrich mitgebracht. Helmut Gote, traditionell kein Aufstrich-Fan, gibt der dichten, gekühlten Crème eine Chance – und staunt vor allem über die Kombination aus Frischkäse mit Schokolade. Das Lob vom Genuss-Experten beflügelt die Moderatorin derart, dass sie einen weiteren süßen Aufstrich hervorholt, dieses Mal aus Puderzucker, Salzbutter und einem Hauch Zitronensaft. Ein Geschmacks-Feuerwerk zwischen süß und salzig.

Danach kommt der Moment für Helmut Gotes heimliche Leidenschaften. Er hatte schon immer den Ehrgeiz, Kuvertüre so zu verarbeiten, wie er das bei seinen Lieblingskonditoren vorfindet: in dünnen Schichten, mit feinem Schmelz und etwas Glanz. Unterstützung beim Schmelzen bekommt er in diesem Fall von einem "kleinen Maschinchen" (Schokoladen-Schmelzgerät), in das im Hause Gote natürlich nur besondere Schokolade hineinkommt. Ob es die Lösung ist? Mal hören. Wie man ganz ohne dieses Hilfsmittel eine himmlische Mousse au chocolat herstellen kann, erklärt er natürlich auch – und verfolgt dabei sogar einen neuen Ansatz!

Die Stunde über die leckerste Resterampe der Welt endet mit einem Pilz-Gericht von Helmut Gote, gewürzt mit getrockneten, pikanten Paprikaschoten, den berühmten Piment d'Espelette aus dem französischen Baskenland.

