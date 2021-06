Sojasauce, Senf und flüssiger Rauch

Los geht's mit dem guten alten Senf. Fließt nur bedingt, aber er staubt jedenfalls nicht. Mitgebracht hat unser Genuss-Experte Helmut Gote Senf von einem Arzt im Schmallenberger Sauerland. Der Herr Doktor setzt auf gerade mal vier Grundzutaten: Vollkorn-Senfkörner, Wasser, Essig und Salz. Die Schärfe-Variationen bei diesem Senf ergeben sich aus der Intensität, mit der das Senfkorn geschrotet wird: aber natürlich auch daraus, welcher Essig verwandt wird. Herr Gote meint: Dieser Senf ist so prächtig, den kann man sogar im Brotteig einsetzen, für einen pikant-delikaten Laib.

Nach dieser Eröffnung folgt ein Austausch mit Moderatorin Carolin Courts über ein weniger traditionelles Würzmittel: "Liquid Smoke" und die Frage, in welcher Form und Menge dieser "flüssige Rauch" am besten in Saucen oder auf Speisen geträufelt wird. Im weiteren Verlauf der Sendung überrascht Helmut Gote die wenig fisch-affine Frau Courts noch mit einer puristischen Fischsauce: "Red Boat" heißt sie und ist traditionell hergestellt, nämlich aus Fisch und Salz, fertig. Japanische Yuzu- und Ponzu-Sauce mit deutlichem Zitrus-Akzent und Sushi-Reis-Essig runden diese Radiostunde abenteuerlich genussvoll ab.

Redaktion: Heiko Hillebrand