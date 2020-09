Lamm statt Hammel

Zutaten für 4 Personen:

200g Couscous (Hartweizengrieß)

250ml Wasser

200g abgetropfte Kichererbsen aus der Dose

1 Möhre

100g Knollensellerie

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Zutaten für die Brühe:

1kg Lammrippen

1 Bund Suppengemüse

1,5 Liter Wasser

Salz

Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Für die Brühe die Lammrippen mit dem Suppengemüse in 1,5 Liter Wasser aufsetzen, leicht salzen und das ganze 90 Minuten sanft köcheln. Am Anfang aufsteigenden Schaum abschöpfen. Die Lammrippe aus der Brühe nehmen und abkühlen lassen, dann das Fleisch von den Rippen abfummeln und beiseite stellen. Die Brühe durch ein Sieb abgießen.

Nun die Möhren und den Knollensellerie in kleine Würfel schneiden, den Knoblauch fein hacken, die Zwiebel fein würfeln. Alles in etwas Olivenöl andünsten und mit 1/4 Liter der Lammbrühe aufgießen. 15 Minuten köcheln, bis das Gemüse weich ist, aber noch etwas Biss hat. Abgezupftes Fleisch, Kichererbsen und die restliche Brühe dazu geben, noch einmal richtig heiß werden lassen und abschmecken.

Den Coucscous zubereiten, indem Sie ihn in einem Topf mit dem kochenden Wasser übergießen und 10 Minuten lang ausquellen lassen. Anschließend füllen Sie ihn in eine große Schüssel um und lockern ihn mit einer Gabel auf. Zum Servieren 2 Esslöffel Couscous in tiefe Teller verteilen und die sehr heiße Suppe mit ihrer Einlage darüber gießen.