Das macht gute Milchschokolade aus

Moderator Uwe Schulz hat das große Los gezogen: Eigentlich wollte unser Genussexperte Helmut Gote mit ihm über die Kölner Süßwarenmesse ISM sprechen. Aber vor Ort fand Herr Gote das Bild dieses Mal so dürftig, dass er umdisponiert hat.

Nun lautet unser Thema: Schokolade! Genauer: Milchschokolade. Es entsteht eine Sendung, die sich um Knack und Schmelz dreht – was laut Gote in der Schweiz allgemein bekannte sensorische Qualitätsmerkmale sind. Und an der Schweiz kommt keiner vorbei, der den Olymp der Schokolade besteigen will, sagt Herr Gote. Auf dem Weg dorthin bespricht er mit Uwe Schulz die Einzelheiten, die aus einer Schokolade eine sensationelle Schokolade machen.

Es zeigt sich, dass es auf jedes Detail ankommt: Woher stammt der Kakao und wie wird er behandelt? Wo grasen die Kühe, deren Milch verwendet wird? Welche weiteren Zutaten sollten in die Tafel kommen – und welche auf keinen Fall? Vor den Mikrofonen gibt es aber nicht nur Theorie, sondern auch verschiedene Kostproben.

Redaktion: Heiko Hillebrand