Heißgetränke – lecker mit Schuss!

Wir starten mit Punsch. Rum, Zucker, Orangen, Wasser und Gewürze sind die fünf Ur-Zutaten jener Getränke-Idee, die britische Seefahrer aus Indien mitgebracht haben, erklärt uns Punsch-Spezialist Michael Sporer, den Helmut Gote schon im Sommer in Salzburg getroffen hat – unser Genuss-Experte plant halt gern voraus. Grog gehört für Helmut Gote übrigens unbedingt auch in solch eine Sendung. "Nicht so meins", findet Moderatorin Carolin Courts; dafür aber "Hot Toddy" – ein Whiskey mit Honig und Wasser. Von dem sind die beiden im Studio sofort angetan. Soweit so heiß und süß, aber bitter und heiß gehen auch gut zusammen, zum Beispiel in Form von Kräuter-Likören, abermals aus der Manufaktur Sporer in Salzburg. Dabei stellt sich die Frage: Sind solche Spirituosen eigentlich wirklich gut für die Verdauung oder ist das nur ein Mythos? Alles in Butter klärt auf. So oder so: Die hohe Qualität der verkosteten Getränke lässt die beiden im Studio ganz ungeniert weitertrinken. Vom gewürzten Wein namens Wermuth ist Moderatorin Carolin Courts überrascht. Trocken und/oder sauer? Probieren Sie selbst!

Als Konter auf die alkoholischen Heißgetränke – aber auch auf all die Süßigkeiten von Weihnachten bis Silvester – empfiehlt Carolin Courts ihre Spezial-Rauchmandeln aus dem Backofen. Auf einen vielfältigen und gelungenen Jahresausklang!

Redaktion: Heiko Hillebrand