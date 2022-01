Wenn Frühstücksspeck auf Seidentofu trifft...

Doch Helmut Gote wäre nicht unser Genuss-Experte, hätte er nicht noch eine eigene Empfehlung mitgebracht: Bauchspeck mit viel Rauchgeschmack und etwas weniger Pökelsalz gewürzt. Schmeckt und überzeugt auch die Frauen im Studio, obwohl beide grundsätzlich eher skeptisch sind beim Thema Speck, nach dem Courts'schen Motto: "Wie man sich fettet, so wiegt man!" Der Genuss steht und fällt auch hier mit der richtigen Zubereitung und gilt auch für einen westfälischen Klassiker, für den Herr Gote ein Rezept liefert: Speckpfannekuchen. Man lege Bauchspeck in Streifen in die Pfanne und gieße den Teig darüber. Das Wenden ist ein bisschen tricky, aber machbar. Übrigens kann Frühstücksspeck auch zum Grünkohl eine leckere Ergänzung sein. Beides haben Sigrid Müller und Carolin Courts nach Rezept von Gote nachgekocht und haben von sehr unterschiedlichen Erfahrungen zu berichten.

Die Rezepte des Monats Februar bringen die pflanzliche Wende in der Sendung: Es gibt Dubu (koreanisch für Tofu) mit Austernpilzen sowie - Achtung, Achtung - Seidentofu mit Karamellsauce und frischem Ingwer.

Redaktion: Heiko Hillebrand