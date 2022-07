Bier aus dem Ruhrgebiet und Käse aus Ostwestfalen

Der Hochsommer ist die Zeit, in der selbst Bier-Skeptiker sich gern an einem eiskalten Glas – oder Fläschchen – erfrischen. Genuss-Experte Helmut Gote und Moderator Uwe Schulz sind erklärtermaßen keine Bier-Skeptiker, umso größer ist die Freude im Studio: Herr Gote hat Neuentdeckungen aus dem Ruhrgebiet mitgebracht.

In Bochum braut die Firma Moritz Fiege in fünfter Generation. Und weil bewusster Genuss Trumpf ist, schmecken die beiden im Studio bei allen Varianten ganz tief rein in die einzelnen Nuancen. Das Pilsener ist hopfenbetont und angenehm eigenständig, befinden Schulz und Gote, das Export hingegen kommt malzig daher.

Aber auch in Langenberg in Ostwestfalen wird exzellentes Bier gemacht. Die Brauerei Hohenfelde im Kreis Gütersloh hat eigentlich einen bewusst kleinen Vertriebskreis, damit die Produkte jederzeit frisch die Kundschaft erreichen. Aber weil Helmut Gote so beeindruckt von den Bieren ist, hat er sie persönlich bis zum WDR transportiert. Genauso frisch – und kalt, versteht sich.

Das Finale ist dann wieder alkoholfrei: Es gibt Käse aus Nieheim. Auch das liegt in Ostwestfalen, und zwar im Kreis Höxter. Und den Käse, den Helmut Gote dort entdeckt hat, bezeichnet er als Unikum. Ehrensache, dass er Kostproben dabei hat. Einzigartig!

