Exotische Wurzeln – Maniok, Lotus & Co.

Was wird das denn? Eine Stunde nur über Gemüse? Im ersten Moment ist Moderator Uwe Schulz noch nicht überzeugt. Aber dann weicht die Skepsis der Neugier, denn das Gemüse, das Genuss-Experte Helmut Gote dabei hat, ist aufregend exotisch. Die Süßkartoffel geht dabei sogar noch als Einstiegsübung durch; sie ist ja mittlerweile in vielen deutschen Haushalten angekommen – sei es als Grundlage für Püree oder auch als Zutat in deftigen Eintöpfen. Helmut Gote brät sich gern herzhafte Blutwurst dazu, wie er erklärt.

Anschließend ist die Bühne bereitet für den Maniok, auch bekannt als Yucca: ein Gemüse, das nicht roh verzehrt werden darf, weil Blausäure drin steckt. Aus ihm lassen sich aber die köstlichsten Fritten herstellen, die Helmut Gote je gegessen hat. Für Uwe Schulz ist das ein neues Kapitel.

Und als Dritte im Bunde bekommt die Lotuswurzel ihren Auftritt, die die wenigsten deutschen Selberkocher*innen schon mal verarbeitet haben dürften. In asiatischen Restaurants hingegen ist Lotus omnipräsent. Wie der schmeckt und was man damit machen kann? "Alles in Butter" tischt auf.

Redaktion: Heiko Hillebrand