Kaffee und Kuchen für schöne Sonntage

Kaffeekränzchen bei WDR 5! Ob morgens, Sonntagnachmittag zum Kuchen oder kurz vorm Fußball am Samstagnachmittag – Kaffee ist für unseren Genuss-Experten Helmut Gote ein wichtiges Strukturelement für den Tag. Auch Moderatorin Carolin Courts weiß ein aromatisches Tässchen zu schätzen. Zusammen mit Helmut Gote probiert sie im Studio Spezialitäten der Rösterei van Gülpen aus Emmerich am Niederrein – als erstes aufgebrüht mithilfe einer "Quetschkanne" namens French Press. Es folgt ein Fachaustausch über die grammgenaue Kaffeemenge, damit das Getränk auch schwarz bezaubert. Die Röster vom Niederrhein arbeiten übrigens mit wenigen, streng ausgewählten Importeuren, die auf fair geerntete Kaffeebohnen setzen. Und natürlich spielt die Art der Aufbereitung der Kaffeebohne eine wichtige Rolle.



Ein Höhepunkt der Sendung ist der Einsatz der "Aeropress" – das ist eine mechanische Kunststoff-Kaffeemaschine zum Mitnehmen, die überall den Lieblingskaffee zur vollen Blüte bringt. Dazu gibt's Margareten-Kuchen: eine – in seiner idealen Ausprägung – blumenförmige Genussform, die jedes Kaffeekränzchen adelt. Helmut Gote hat den Kuchen für die Sendung zweimal gebacken, weil ihm die gebackene Masse aus Marzipan, Eiern, Butter und Milch zunächst zu trocken erschien. Das fachlich geprüfte Endresultat ist ein durchaus "feistes" Gebäckstück, das auch Moderatorin Carolin Courts schwärmen lässt.



Finale der heutigen Show ist eine Galette Charentaise, die Frau Courts etwas tollkühn, aber durchaus passend mit "Schiffszwieback" übersetzen möchte. Denn von Textur und Form her ist es ein sehr kompakter, un-lockerer Barren, den der Herr Gote da mitgebracht hat. Neben Maismehl hat er in seinen Kuchen noch ein paar andere Geheimnisse verbacken – reinhören lohnt sich!

Redaktion: Heiko Hillebrand