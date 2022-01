Fisch aus der Dose – heilig's Blechle!

Moderator Uwe Schulz gibt sich sofort als Skeptiker zu erkennen. Mit Dosenfisch verbindet er eigentlich nur eines: Hering in Tomatensauce. Genuss–Experte Helmut Gote ist angetreten, den Horizont signifikant zu erweitern. Er hat einen kleinen Dosenstapel mit ins Studio gebracht und tischt auf. Die Erklärungen und Geschichten gibt es gleich dazu. Sie handeln von Portugiesen und ihrer Leidenschaft für eingedoste Sardinen, von Bretonen und ihren Makrelen – und natürlich vom Thunfisch. Letzterem haftet ja seit langem ein hochproblematisches Image an. Der Verdacht besteht, dass es nachhaltigen Thunfisch gar nicht gibt. Helmut Gote gibt eine Teil–Entwarnung, verbunden mit einer konkreten Kaufempfehlung. Und wo er schon mal dabei ist, serviert er gleich noch eine Überraschung: Muscheln aus der Dose. Natürlich sprechen die beiden im Studio auch über diejenigen, die Fisch und Co. in exquisiter Qualität in die Dosen bringen, denn – und das gibt Uwe Schulz schon nach den ersten Kostproben zu – Dosenfisch kann eine Offenbarung sein: Angeboten von Enthusiasten, gefeiert von "Alles in Butter".

Redaktion: Heiko Hillebrand