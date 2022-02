Pasoca und Locro - kulinarische Schätze aus Bolivien

Genuss-Experte Helmut Gote mit Köchin Delila Burton aus Baures/Bolivien

Nach mehr als 15 Stunden Flug landet Helmut Gote in Santa Cruz; auf den Märkten und in den Familien vor Ort lässt er sich vom Zauber des Neuen erfassen. So viele gänzlich unbekannte Produkte! Auch Trinidad, Baures und das Amazonas-Dschungel-Gebiet erweitern seinen kulinarischen Horizont erheblich.



Kundige Begleitung dabei ist die Köchin Delila Burton aus Baures – sie führt Helmut Gote in die bolivianische Küche ein. An normalen Wochentagen, so erklärt ihm die gut gelaunte, gastfreundliche Frau im Interview, isst sie meistens Gerichte mit Reis, Cassava und Kochbananen, außerdem auch oft Mais.



An den Wochenenden kommt die Familie zusammen, und dann gibt es ganzes Huhn aus dem Ofen oder auch gegrilltes Fleisch. Ein besonderes Gericht sei "Piquante de gallina", sprich Hühnchen in einer scharfen Sauce.

Beim Besuch des Schuldirektors in Baures gibt es für Helmut Gote "Pasoca", ein Gericht aus Chive, das ist getrockneter Maniok-Grieß, und Charque: Trockenfleisch. Beides wird in einem großen Mörser gut durchgearbeitet. Zum Schluss kann man noch etwas Frühlingszwiebel und ganz wenig Pflanzenöl dazugeben und dieses Pasoca mit einem gekochten Ei servieren.

Oft werden bolivianische Gerichte auch mit viel Sauce aufgetischt. Dann handelt es sich um "Locro", das steht für dickflüssigen Eintopf. Fisch kommt in Bolivien ebenfalls häufig auf den Tisch, gebraten oder frittiert. In aller Regel handelt es sich um Flussfisch, denn Bolivien hat keine Küste.

Zum Schluss gibt es im Studio aber etwas Tierfreies. Helmut Gote hat für Moderatorin Carolin Courts gefriergetrocknete bolivianische Kartoffeln mitgebracht und sie eigens kurz vor der Sendung eingeweicht und gekocht. Für Herrn Gote der Höhepunkt der Sendung. Vielleicht nur, weil diese Kartoffeln 4000 Meter über dem Meeresspiegel angebaut werden? Naja, in jedem Fall eine kulinarische Welteröffnung in Alles in Butter.

