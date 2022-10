Ein Tropfen Wermut – bitter und delikat!

Wer schon länger "Alles in Butter" hört, weiß um die Neigung unseres Genussexperten, Wermut in der Küche einzusetzen. Mal im Aperitif, mal in einer raffinierten Sauce – die Spirituose ist vielseitig.

Wermut im Test

Im Studio nehmen Helmut Gote, Moderator Uwe Schulz und unsere Testerin Sigrid Müller verschiedene Produkte unter die Lupe. Ob die sich nun "Wermut" oder "Vermouth" schreiben, spielt dabei keine Rolle.

Eines der Verkostungs-Objekte heißt tatsächlich "Helmut", zur Freude von Herrn Gote und zur Erheiterung seiner Mitstreiter. Verglichen wird unter anderem mit einem gehobenen und einem preisgünstigen Supermarktprodukt.