Vegetarisch: Würstchen, Schnitzel, Hack

Was Methylzellulose ist, zum Beispiel. Die ist in praktisch all diesen Produkten enthalten. Die Information, dass es sich dabei um einen Hauptbestandteil von Tapetenkleister handelt, sorgt für wenig Begeisterung bei Moderator Uwe Schulz und Cheftesterin Sigrid Müller. Überraschenderweise schmecken den Dreien im Studio die Kostproben aber trotzdem ganz gut.

Naturnäher erscheint der Ansatz von "Hermann Bio" aus Österreich: Fleischersatz aus Kräuterseitlingen.