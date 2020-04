Tolle Öle aus NRW

Bei uns ist ja naturgemäß immer "Alles in Butter", aber trotzdem ist Butter bei uns nicht alles. Die Zwei durchmessen diesmal ein wenig bekanntes Feld: das der erstklassigen, kaltgepressten Öle aus unserem Bundesland. Besonders verbreitet in Nordrhein-Westfalen ist Rapsöl, auch das gibt es kaltgepresst und in bester Qualität. Genuss-Experte Helmut Gote ist seit Langem ein Freund dieses Öls und präsentiert mehrere Varianten, die ihm gefallen. Moderatorin Carolin Courts ist zunächst mehr als skeptisch: Raps polarisiert. Nach drei Versuchen gibt es trotzdem Einigkeit am Tisch. Anschließend ist dann sogar Platz für einhellige Freude: Sowohl das kaltgepresste Soja-Öl aus Jüchen als auch das hoch aromatische Walnuss-Öl aus Rommerskirchen sorgen für echtes Entzücken. Und weil – trotz allem – ja auch Ostersamstag ist, hat Helmut Gote zu guter Letzt ein paar Gänse-Eier besorgt. Die wollen beäugt, heimlich beargwöhnt und, Ehrensache!, gekostet werden. Der Mut wird belohnt, und Gänse-Eier sind damit zu Ostern vorbehaltlos empfohlen.

Redaktion: Gundi Große