Alles in Butter macht Wild

Zutaten für 4 Personen:

1,5 kg Wildfleisch aus der Schulter (Reh oder Hirsch, Haxe statt Schulter geht auch)

Zutaten für die Marinade:

1 Stange Lauch

2 Zwiebeln

2 Möhren

100 g Knollensellerie

2 Knoblauchzehen

20 g frischer Ingwer

25 Wacholderbeeren

30 schwarze Pfefferkörner

5 Lorbeerblätter

1 Flasche Spätburgunder

Zutaten für die Zubereitung:

200 g Zwiebeln

100 g Möhren

50 g Sellerie

Etwa 300 ml trockener Spätburgunder

1 Teelöffel gemahlene Koriandersaat

1 Teelöffel getrockneter Thymian

2 Lorbeerblätter

1 gehäufter Esslöffel Mehl

100 ml Sahne

Salz, Pfeffer, Pflanzenöl

Zubereitung:

Für das Marinieren das Fleisch in gleichmäßige, etwa 100 Gramm schwere Stücke zerteilen. Das Gemüse waschen, putzen, schälen und klein schneiden. Alle Zutaten mit den Gewürzen in einer Schüssel mit Wein auffüllen, abdecken und 24 Stunden im Kühlschrank marinieren.

Für die Zubereitung den Backofen auf 150 Grad vorheizen.

Das Gemüse putzen und ziemlich klein schneiden. Das Fleisch aus der Marinade nehmen (aber die Flüssigkeit aufheben), mit Küchenpapier trocken tupfen, salzen und pfeffern. In einem Schmortopf von allen Seiten heftig anbraten, dann aus dem Topf nehmen. Im selben Fett das Gemüse andünsten, bis es bräunlich ansetzt, dabei salzen und pfeffern. Das Fleisch wieder zurück in den Topf geben und verrühren, mit den Gewürzen abschmecken und das Mehl einrühren. Mit 500 ml der durch ein Sieb abgegossenen Marinade ablöschen, aufkochen, dann so viel frischen Rotwein dazu gießen, dass alles knapp bedeckt ist.

Das Ragout in den Backofen stellen, 1 Stunde offen garen, nach 1/2 Stunde die Hitze auf 120 Grad herunterschalten und umrühren.

Das Fleisch aus dem Topf nehmen, die Lorbeerblätter auch. Die Sauce mit der Sahne im Mixer pürieren, abschmecken, zusammen mit dem Fleisch wieder vorsichtig erhitzen und servieren.

Zum Ragout passen natürlich alle Beilagen-Klassiker wie Klöße und Rotkohl.