Kartoffeln – Gold vom Feld

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Kartoffeln (vorwiegend-festkochend)

1 Stange Lauch

1 große Möhre

3 Stangen Staudensellerie (rund 150 g)

2 Knoblauchzehen

3 Lorbeerblätter

100 g durchwachsener Speck als Scheibe (vegetarische Alternative: 10 g getrocknete Steinpilze)

80 g Butter

Ca. 700 ml Wasser

Ca. 100 ml Sahne

1 Bund Schnittlauch

Pfeffer, Salz, Muskat

Zubereitung:

Das Gemüse vorbereiten: Alles schälen bzw. waschen, und putzen, in kleine Stücke schneiden (auch das Grüne vom Lauch). In den Mixer damit und kurz zwei, drei Mal ordentlich wirbeln lassen, bis das Gemüse kleingehackt ist, aber eben nicht püriert. Die geschälten Kartoffeln würfeln. Speckscheibe in drei Stücke teilen.

Das Gemüse mit dem Speck in der Butter andünsten, Lorbeerblätter dazu, salzen und pfeffern. Nach fünf Minuten die Kartoffeln einrühren, kurz mitdünsten lassen. Mit dem Wasser aufgießen, alles zum Kochen bringen, noch einmal mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Nach zehn Minuten die Sahne dazugießen und weitere zehn Minuten köcheln, bis die Kartoffeln weich sind.

Mit dem Kartoffelstampfer nun die Suppe sorgfältig stampfen, allerdings ohne die Lorbeerblätter und Speckstücke, diese also vorher entfernen.

Anschließend – falls nötig – den Flüssigkeitsgrad der Suppe mit etwas Sahne auf mitteldick einstellen, nicht zu dünn. Noch einmal mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss abschmecken. Auf Teller verteilen und mit Schnittlauchröllchen bestreuen.

Die vegetarische Variante geht genauso...

…nur ersetzt man den Speck durch 10 g getrocknete Steinpilze. Die werden mit 100 ml kochendem Wasser übergossen und 30 Minuten eingeweicht, dann mit den Händen ausgedrückt. Achtung: Wasser bitte nicht weggießen. Steinpilze nun klein schneiden und mit dem kleingehackten Gemüse andünsten, das Steinpilzwasser durch ein Sieb dazugießen.