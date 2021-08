Melone, Trauben, Pfirsich – Sommerobst

Genuss-Experte Helmut Gote liebt besonders Äpfel und Birnen. Aber auch im Hochsommer wird er am Obststand schwach – und zwar, wie er bekennt, immer bei genau der Frucht, die gerade am reifsten daherkommt. Auf den Studiotisch kommen als erstes Tafeltrauben, übrigens nicht zu verwechseln mit Weintrauben. Da muss eine Begriffsklärung her, die Moderatorin Carolin Courts direkt einfordert. So oder so: Wenn Sie eine Traube trinken wollen, greifen Sie zum Wein, wenn Sie sie essen wollen, gehen Sie zum Markt – und anschließend in die Küche! Helmut Gote serviert einen Traubensalat mit Walnüssen und Feta. Falls es lieber was Warmes geben soll, empfiehlt er Hühnchenkeulen mit Traubensauce – übrigens ein französisches Rezept.

Danach geht's gedanklich aufs Melonenfeld. Dabei ist die Melone streng genommen gar kein Obst, sondern ein Kürbisgewächs. Gleichzeitig ist sie eine (ziemlich dicke!) Beere – so viel botanische Aufklärung ist Moderatorin Carolin Courts wichtig. Den nächsten Coup landet Herr Gote, denn: Wassermelone kann man braten! Dazu gibt es geräucherte Makrele mit gemüsiger Currysauce. Lecker! Noch verrückter wird's mit einem Rezept aus Honigmelone, Salatgurke, Pumpernickel und Rosa Pfeffer. Ausprobieren willkommen! Beim Steinobst kommen wir wieder ein bisschen runter und da gilt: Glück muss man haben! Denn voll aromatische Pfirsiche, Nektarinen oder Aprikosen zu erwischen, die sich auch noch leicht vom Kern lösen lassen, gelingt nicht alle Tage. Kochen kann man aber auch mit nicht ganz perfekt reifen Früchten: Aprikosen mit Thymian und Mandeln zum Beispiel.

Redaktion: Heiko Hillebrand