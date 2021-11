Slow Cooking – sanftes Kochen

Genuss-Experte Helmut Gote hat es nicht so mit technischen Geräten in der Küche. Er ist überzeugt: Fast alles kann man auch mit der einfachen Grundausstattung hinkriegen, sprich: mit einem Backofen, einer Kochstelle und guten schweren Töpfen. Moderatorin Carolin Courts widerspricht dem nicht grundsätzlich, schätzt aber ihre zusätzliche Ausrüstung: den Slow Cooker zum Beispiel. Den kann sie an der Steckdose betreiben und sogar unbeaufsichtigt lassen; nach acht Stunden wird darin aus einem Stück Schweine-Nacken die perfekt gegarte Grundlage für das vielerorts beliebte "Pulled Pork" (zerzupftes Schweinefleisch). Man kann das Gericht – angeblich – auch im Schnellkochtopf zubereiten, aber diesem Gerät misstrauen beide im Studio.

Also reden sie lieber über weitere sanfte Zubereitungsarten: das Dampfgaren, das Niedergarverfahren und das Sous-Vide-Kochen. Rezepte gibt es natürlich auch: außer dem Pulled Pork von Frau Courts ein Wildschwein-Gericht von Herrn Gote. Und obendrauf ein provencalischer Schmortopf frei nach dem Gastrokritiker Wolfram Siebeck: Lecker Ding will Weile haben!

Redaktion: Heiko Hillebrand